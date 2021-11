A Princesa do Mónaco cancelou os compromissos públicos dos próximos tempos e vai estar em repouso durante "as próximas semanas", pelo que não estará presente nas celebrações do dia nacional do principado, que se comemoram no próximo dia 19 deste mês, enquanto recupera de "um estado de profunda fadiga", revelou o palácio real do Mónaco, nesta terça-feira.

"Tendo lutado contra problemas de saúde nos últimos meses, a princesa está agora a recuperar e irá continuar assim durante as próximas semanas", disse fonte do palácio real, citada pela CNN.

O palácio adiantou que a princesa precisa de tempo para recuperar de "um estado de profunda fatiga".

A antiga atleta olímpica irá repousar numa localização secreta e só voltará a aparecer em público assim que estiver recuperada. "É necessário um período de descanso e de calma para garantir a melhor recuperação da saúde da princesa Charlene", sublinhou a mesma fonte.

A princesa Charlene, que em 2011 casou com o príncipe Alberto do Mónaco, regressou ao país no início deste mês, depois de passar grande parte do ano na sua terra natal, África do Sul.

A sua longa estadia fora de Mónaco gerou especulações quanto a um possível término da relação do casal real - uma alegação que a família negou.