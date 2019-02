Todos os voos de e para a Bélgica foram cancelados por um período de 24 horas, desde o início da greve dos controladores aéreos, iniciada às 22:00 de terça-feira (21:00 em Lisboa).

A paralisação por melhores salários deverá afetar os voos em todos os aeroportos do país, incluindo o de Bruxelas e outros a nível regional.

A Skeyes, que é a autoridade de controlo de tráfego aéreo da Bélgica, assumiu em comunicado ao início da tarde de terça-feira que se viu "forçada a não permitir o tráfego aéreo".

Despite all the efforts made by the skeyes management, there is no certainty about the number of staff in a limited number of key posts. Therefore, skeyes is forced not to allow air traffic between Tuesday 12 Feb 10 PM local time and Wednesday 13 Feb 10 PM https://t.co/A5cSqM5FHE — skeyes_EN (@skeyesBE_EN) February 12, 2019

À cadeia de comunicação CNN, a porta-voz da Skeyes, Dominique Dehaene, assumiu que nenhum avião comercial voando abaixo de 8.000 metros poderá circular no espaço aéreo belga, que ficou esta quarta-feira restrito a voos militares, humanitários e de emergência.

TAP cancela

Terça-feira, a companhia portuguesa TAP anunciou logo o cancelamento de dois dos três voos diários que opera entre Lisboa e Bruxelas, previstos para quarta-feira, devido à greve geral na Bélgica.

Na manhã de quarta-feira, três voos de Lisboa para Bruxelas - Ryanair, Brussels Airlines e TAP - foram cancelados, segundo informação da ANA, bem como um outro da Ryanair, previsto para a tarde, rumo ao aeroporto de Charleroi.

Na passada sexta-feira, a companhia aérea belga Brussels Airlines já tinha anunciado que iria cancelar todos os voos previstos para quarta-feira.

A Brussels Airlines suprime o seu programa inteiro de 222 voos. Os itinerários de viagem de mais de 16.000 passageiros estão afetados", indicou a companhia belga, na altura, cuja única base na Bélgica é o aeroporto de Bruxelas.

Por seu lado, o aeroporto de Charleroi, a 50 quilómetros a sul de Bruxelas, irá encerrar devido à greve.

Due to the national strike on February 13, 2019, we regret to inform that operations at the airport will be suspended. We do recommend all passengers to contact their airline or visit its website to get more information about the impacted flights. — Charleroi Airport (@CRL_Airport) February 11, 2019

Greve por salários

A greve foi convocada por três grandes sindicatos que exigem aumentos de salários e também dos subsídios e pensões e melhores condições para a reforma.

Os controladores de tráfego aéreo da Skeyes monitorizam mais de três mil voos diários, totalizando mais de um milhão de movimentos por ano.

Através da rede Twitter, o aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, deu conta de que as instalações estão abertas esta quarta-feira, mas apelou aos passageiros para não se deslocarem para lá.