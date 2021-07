As cheias no Norte da Europa já causaram mais de 90 mortos, a maioria na Alemanha, havendo, ainda, centenas de desaparecidos.

O último balanço na Alemanha aponta para 81 mortos e dezenas de feridos. Os corpos de nove residentes de um centro para deficientes, surpreendidos pela subida das águas, foram encontrados na noite de quinta-feira.

Muitas aldeias permanecem isoladas, o que aumenta os receios de ver disparar o número de mortos. Várias dezenas de pessoas ainda estavam desaparecidas na noite de quinta-feira.

É uma catástrofe, uma tragédia. Receio que só nos próximos dias veremos a extensão total da catástrofe", disse a chanceler alemã, Angela Merkel, numa conferência de imprensa em Washington, onde se encontra numa visita oficial.

Cerca de 30 das mortes registaram-se na região ocidental da Renânia do Norte-Vestefália, a mais populosa do país, e as restantes 50 na vizinha Renânia-Palatinado, onde as águas revoltas criaram um efeito de tsunami.

Só na cidade de Bad Neuenahr-Ahrweiler as autoridades disseram que desconheciam o paradeiro de 1.300 pessoas, embora acreditem que esse número está relacionado com as perturbações na rede telefónica.

Em Mayen, as ruas foram completamente inundadas. Na região, dois bombeiros morreram em operações de socorro, enquanto dois homens afogaram-se nas suas caves inundadas.

As fortes chuvas fizeram com que os rios transbordassem, as árvores fossem arrancadas, as estradas e as casas fossem inundadas.

Estes eventos climáticos extremos são as consequências das alterações climáticas", disse o ministro do Interior, Horst Seehofer, para quem a Alemanha deve "preparar-se muito melhor", acelerando as medidas de proteção ambiental.

Na Bélgica, subiu para 12 o número de vítimas mortais do mau tempo, onde os danos também são avultados, tal como no Luxemburgo e nos Países Baixos.

Cinco pessoas estão ainda desaparecidas na Bélgica. O exército foi destacado em quatro das dez províncias do país, para ajudar nos esforços de socorro e nas numerosas evacuações.

Já na região do Limburgo, no sul dos Países Baixos, milhares de pessoas foram aconselhadas a saírem das suas casas, por se prever que o rio Meuse, em Maastricht, atinja níveis históricos na sexta-feira.

De acordo com a agência noticiosa holandesa ANP, espera-se que as águas atinjam os níveis mais altos dos últimos dois séculos.