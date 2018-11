Com o colete amarelo da Proteção Civil vestido, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, aparece a sorrir e de polegar levantado, no meio das inundações, em Veneza. A região de Veneto foi fustigada pela tempestade que já matou pelo menos 29 pessoas. O vice-primeiro-ministro de Giuseppe Conte não só sorriu, como fez questão de publicar uma selfie no Twitter desse momento.

Rapidamente se instalou uma polémica nas redes sociais. De acordo com o jornal El Mundo, houve quem criticasse a sua postura: “É uma tragédia, não uma excursão.”

Vamos ao tweet que causou a polémica: Matteo Salvini escreveu que a Proteção Civil partia em direção a Belluno, “para visitar as áreas afetadas por deslizamentos de terra e inundações e trazer a primeira ajuda concreta do Governo.” Concluiu a frase acompanhada pela fotografia, dizendo “Bom domingo, amigos. Aqueles que param estão perdidos.” O também ministro do Interior ainda deixou um emoji a piscar o olho.

Tuta della Protezione Civile e si parte direzione Belluno, per visitare le zone colpite da frane e alluvioni e portare i primi aiuti concreti del Governo. Buona domenica Amici, chi si ferma è perduto😉 pic.twitter.com/UaQTOmk79S — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 de novembro de 2018

Em resposta às críticas, Salvini publicou uma outra selfie com a seguinte legenda: “Se eu for, eles criticam-me por eu ir. Se eu não for, eles criticam-me por estar ausente...”

Se vado, mi criticano perché vado. Se non vado, mi criticano perché non vado. Se sono triste non va bene, se sorrido non va bene. Sapete una cosa, cari criticoni, professoroni e giornalisti di sinistra? Me ne frego, penso agli Italiani e continuo a lavorare! pic.twitter.com/EwGy4koUz3 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 de novembro de 2018

Na região visitada pelo ministro do Interior, os danos da tempestade foram muito graves, dado que a chuva e o vento forte causaram o colapso de várias árvores e danificaram os circuitos de eletricidade das zonas montanhosas.

As autoridades italianas estimam que em Veneto, a tempestade tenha danificado até 100.000 hectares de floresta, o que corresponde aproximadamente a 40% de toda a área florestal da região. Durante o fim de semana, o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte, voou para a Sicília para visitar a região, também afetada pelo temporal.