Um ano depois de perder tudo durante as inundações em Michigan, nos Estados Unidos ganhou dois milhões de dólares (1.653.282 euros) numa raspadinha, de acordo com funcionários da lotaria regional.

O homem de 29 anos, que decidiu permanecer anónimo, comprou a raspadinha num supermercado em Midland.

No ano passado, perdi tudo durante as cheias. Por isso, ganhar este prémio é muito difícil para mim", disse, de acordo com um comunicado à imprensa da comissão da lotaria.