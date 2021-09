Pelo menos 17 pacientes de um hospital no estado central mexicano de Hidalgo morreram em inundações causadas por fortes chuvas, disse o Governo do México.

As chuvas de ontem [segunda-feira] em Hidalgo fizeram o rio Tula transbordar as suas margens, inundando o hospital geral, causando a morte de 17 pacientes", de acordo com uma declaração do Governo mexicano divulgada, na terça-feira, na rede social Twitter.