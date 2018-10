Cerca de 70% do centro histórico da cidade italiana dos canais está inundada devido às fortes chuvas, com as águas a subirem 149 centímetros acima do nível do mar. Turistas e locais veem-se obrigados a andar descalços ou a recorrer a "calçado" de plástico. Na famosa Praça de São Marcos, o piso está submerso.