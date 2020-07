O número de mortos devido a inundações na ilha de Celebes, na Indonésia, subiram esta sexta-feira para 36, com o número de pessoas desaparecidas a aumentar também para 66, segundo as autoridades.

O porta-voz da Agência Nacional de Busca e Resgate, Yusuf Latif, disse que mais quatro pessoas estão mortas, elevando o total de óbitos para 36.

O chefe da Agência de Mitigação de Desastres do distrito de North Luwu, Muslim Muchsin, disse que vários moradores relataram terem parentes desaparecidos.

As chances de encontrá-los vivos são reduzidas após quatro dias de buscas e a situação é difícil no terreno. Existem até dois metros de água espessa”, afirmou o coordenador de buscas e resgate, Andi Mukti, à agência francesa France-Presse, mas garantiu que as buscas vão continuar durante o fim de semana.

Um total de 14.483 pessoas estão em 76 centros de evacuação nos subdistritos de Masamba, Baebunta e Sabbang.

O funcionário do distrito de North Luwu, Indah Putri Indriani, disse que as inundações começaram na noite de segunda-feira e foram desencadeadas por fortes chuvas que causaram o transbordamento de três rios.

Centenas de casas, prédios públicos e escritórios do governo estão agora cobertos de lama transportada pelas enchentes.

No início do ano, as chuvas torrenciais causaram inundações nas quais cerca de 70 pessoas morreram em Jacarta e arredores, na ilha de Java. Estas foram as inundações mais mortais desde 2013 na região de Jacarta.