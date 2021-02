A pivot australiana Cheng Lei, um dos principais rostos da emissora estatal chinesa CGTN, e que se encontra detida em Pequim desde 13 de agosto por suspeitas de espionagem, foi formalmente detida na última sexta-feira, dia 5 de fevereiro, por "fornecer ilegalmente segredos de Estado no exterior".

A noticia da acusação formal foi divulgada pela ministra australiana dos Negócios Estrangeiros, Marise Payne, nesta segunda-feira, em comunicado.

O governo australiano foi informado de que a cidadã australiana Cheng Lei foi formalmente detida na China a 5 de fevereiro, após seis meses de detenção. As autoridades chinesas informaram que Cheng Lei foi detida por suspeita de fornecer ilegalmente segredos de Estado no exterior. Cheng Lei está detida desde 13 de agosto. O governo australiano tem expressado regularmente junto de altas instâncias sérias preocupações sobre a detenção de Cheng Lei, inclusive no que respeita ao seu bem-estar e às condições da detenção", pode ler-se na nota de Marise Payne.