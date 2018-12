Um incêndio deflagrou esta manhã no jardim zoológico de Chester, um dos maiores da Inglaterra, levando à evacuação de animais e vistantes.

Podemos confirmar que as autoridades estão a combater o fogo no habitat da Monsoon Forest. Os visitantes foram retirados e a nossa equipa está a trabalhar com os serviços de emergência para controlar a situação”, lê-se numa publicação no ‘site’ do Jardim Zoológico de Chester.

O fogo deflagrou pelas 11:30 na Monsoon Forest, uma exposição fechada que abriga animais e plantas do sudoeste asiático.

De acordo com a mesma publicação, as equipas técnicas estão transportar as espécies para outros habitats.

A causa do incêndio é ainda desconhecida, mas estamos a ajudar as autoridades competentes na investigação que decorrerá nas próximas semanas”, indicou.

Inaugurado em 1931, o jardim zoológico de Chester, no noroeste da Grã-Bretanha, tem cerca de 15 mil animais de 500 espécies diferentes.