Um político brasileiro que tem sido um dos grandes aliados do presidente Jair Bolsonaro foi encontrado pela polícia a tentar ocultar uma elevada quantia de dinheiro na roupa interior.

A Polícia Federal fez buscas na casa de Chico Rodrigues em Boa Vista, capital do estado de Roraima, ao abrigo da operação Desvid-19, que investiga o desvio de dinheiros públicos destinados ao combate à pandemia de covid-19.

Vice-líder do Governo no Senado, Chico Rodrigues era o principal alvo das autoridades que, segundo a imprensa brasileira, terão descoberto no domicílio do político, ex-governador do estado de Roraima, cerca de 100 mil reais, um montante superior a 15 mil euros. Desta verba, cinco mil euros estariam escondidos nas cuecas do próprio senador.

A investigação está sob sigilo e, de forma oficial, a Polícia Federal brasileira diz apenas que foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão durante a operação em Boa Vista, com o objetivo de "desarticulação de possível esquema criminoso voltado ao desvio de recursos públicos, oriundos de emendas parlamentares".

A operação acabou por desenrolar-se no mesmo dia em que o presidente do Brasil garantiu que daria uma "voadora no pescoço" de quem se envolvesse em corrupção, pouco tempo depois depois de ter dito que acabou com a operação Lava Jato porque não há casos de corrupção na sua administração.

O governo brasileiro está agora na expectativa de que Chico Rodrigues se demita do cargo no Senado, apesar deste ser um antigo aliado de Bolsonaro. Mas, em nota enviada à comunicação social, Chico Rodrigues diz apenas que tem "um passado limpo e uma vida decente".