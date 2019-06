Na noite de 3 para 4 de junho de 1989, os tanques do exército chinês irromperam pela Praça Tiananmen e puseram fim a sete semanas de protestos pró-democracia, liderados por estudantes.

Trinta anos depois do massacre de Tiananmen, um jornal oficial do Partido Comunista Chinês (PCC) sugeriu que a sangrenta repressão do movimento pró-democracia de Tiananmen tornou a China "imune" à agitação política, numa rara referência sobre os eventos ocorridos há trinta anos.

Em editorial, o Global Times considera que o "incidente" ocorrido na noite de 3 para 4 de junho de 1989 é um "evento histórico esquecido", face ao espetacular desenvolvimento económico do país.

Desde aquele incidente, a China tornou-se a segunda maior economia do mundo, com acelerada melhoria dos padrões de vida", defendeu o jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do PCC.

Trata-se de uma referência rara na imprensa chinesa sobre os acontecimentos sangrentos ocorridos na noite de 3 para 4 de junho de 1989, mas sublinha a posição oficial do partido.

As autoridades defendem que a ação do Governo foi necessária para abrir caminho ao crescimento económico e que, se o Exército não interviesse, "a China mergulharia no caos", como aconteceu em outros países socialistas.

O incidente de Tiananmen aumentou a imunidade da China contra qualquer agitação política no futuro, como uma vacina à sociedade chinesa", defendeu o jornal, cujo editorial não foi incluído na versão em chinês e só foi publicado na versão impressa.

Iniciado por estudantes da Universidade de Pequim, o movimento pró-democracia da Praça Tiananmen acabou quando os tanques do exército foram enviados para pôr fim a sete semanas de protestos.

O número exato de pessoas mortas continua a ser segredo de Estado, mas as "Mães de Tiananmen", associação não-governamental constituída por mulheres que perderam os filhos naquela altura, já identificaram mais de 200.

Numa conferência em Singapura, o ministro chinês da Defesa, Wei Fenghe, apontou também, no domingo, que as autoridades fizeram a "decisão correta" quando enviaram o exército para disparar contra estudantes desarmados, que pediam reformas políticas.

Os últimos trinta anos provaram que a China passou por grandes mudanças", afirmou o general, sublinhando a "estabilidade e desenvolvimento" proporcionados por aquela decisão, em observações que não foram referidas pela imprensa chinesa.

O contrato social selado entre o Partido Comunista e o povo chinês é claro: o partido mantém uma autoridade indisputada e os privilégios da elite dominante e, em troca, assegura o crescimento económico, melhoria dos padrões de vida e elevação do estatuto global do país.

Desde 1989, a economia chinesa cresceu o triplo da média global. A China é hoje a segunda maior economia do mundo e principal potência comercial do planeta, capaz de disputar a liderança global com os Estados Unidos.

Mas a repressão política atinge níveis inéditos.

Cerca de um milhão de chineses de origem muçulmana são mantidos em campos de reeducação, sem acusações formais, ativistas estudantis enfrentam assédio implacável e líderes dissidentes são presos ou desapareceram.

O extenso aparato de segurança doméstica opera com impunidade, recorrendo a confissões forçadas, por vezes transmitidas pela televisão estatal, e duras penas de prisão contra ativistas, por acusações vagas como "causar problemas" ou "incitar à subversão".

Pequim está hoje a desenvolver e testar tecnologia para identificar e vigiar potenciais dissidentes, criando uma espécie de 'jaula virtual' suportada pela inteligência artificial, câmaras com reconhecimento facial ou a análise de dados massivos ('Big Data').