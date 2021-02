O Ano Novo Chinês, ou Novo Ano Lunar, começa sempre na segunda Lua Nova do ano e, por isso mesmo, a data vai variando. Desta vez, as celebrações começam esta sexta-feira, 12 de fevereiro, e estendem-se durante os próximos 15 dias, ou seja, até à noite em que começa a Lua Cheia. Mas o ano novo em si, só termina a 31 de janeiro de 2022.

Os chineses, e outros povos asiáticos, são muito supersticiosos, por essa razão acreditam que a energia do começo do ano é aquela que vai permanecer ao longo dos 12 meses que o prefazem. Nesse sentido, todos os anos são regidos por um animal dos 12 que completam o zodíaco chinês - Rato, Boi, Tigre, Coelho, Dragão, Serpente, Cavalo, Carneiro, Macaco, Galo, Cão e Porco.

Este ano é a vez do Boi de Metal, vamos ver o que isso significa.

Energia Boi de Metal

A energia do ano baseia-se não só no animal escolhido, mas também de um elemento, são eles: Terra, Água, Fogo, Madeira e Metal. Para além disso, os chineses distinguem a energia Yin (feminina) da energia Yang (masculina).

Isto significa que é o malabarismo entre o animal, o elemento e a energia Yin ou Yang que refletem as tendências gerais para os 12 meses do ano.

O Boi de Metal corresponde a uma energia Yin, feminina, mas nem por isso subtil. É uma energia dura, de trabalho árduo, mas que procura arranjar soluções para os problemas, procura usar a sua intuição, em vez do pragmatismo masculino.

Este ano é um ano de manter os pés bem assentes na terra, para se construir bons alicerces. O Boi de Metal é também símbolo da união familiar, de lealdade, laços afetivos e importância das sociedades comuns e não individualistas.

O que esperar deste ano?

Se 2021 se pudesse resumir numa única palavra seria "determinação". Isto porque de acordo com a astrologia chinesa, este ano vai ter uma energia pesada pela sua exigência. Um ano de foco na construção e na persistência.

Todos os desafios deste ano não se vão resolver com pouco esforço. Vai ser preciso disciplina, preserverança, empenho, dedicação e foco nas metas. Aliás, basta pensar na figura do boi para rapidamente a associarmos à força para enfrentar adversidades.

Em termos financeiros e económicos, este ano não é propício a riscos, mas sim de poupar e manter a estabilidade. Até porque o "metal" está associado ao dinheiro, não no sentido da abundância, mas da segurança económica, da conquista da estabilidade e da sobrevivência.

Festividades e tradições

Sem grandes festas, devido à pandemia de covid-19, existem muitas tradições que não vão poder ser realizadas, como o facto de as familías se juntarem todas para uma grande refeição em honra dos antepassados, mas há outras que se vão poder manter.

Os chineses costumam fazer sempre uma limpeza profunda às casas, porque acreditam que isso limpa as energias do ano anterior, para que possam entrar as do novo ano.

A seguir ao pequeno-almoço têm por hábito vestir roupa nova, para depois irem de casa em casa dos familiares, transmitir os votos de prosperidade.

As crianças, durante três dias, recebem dos pais pequenos envelopes vermelhos e dourados com dinheiro. Os filhos adultos e solteiros também os recebem, mas por parte dos avós. Depois, manda a tradição, dormem durante sete dias com esses envelopes debaixo da almofada para dar sorte.

As casas também são todas decoradas em tons de vermelho e dourado, com elementos que façam referência ao Boi de Metal.

O vermelho está associado à sorte e à prosperidade, mas é em muitos casos usado para efeitos de proteção, uma vez que o Nian (um monstro que vive no fundo do mar ou nas montanhas, segundo a mitologia chinesa) tem medo da cor e é também por isso que é usada para enfeitar as cidades.