Um dos arranha-céus mais altos da China foi evacuado na terça-feira depois de ter começado a tremer, forçando clientes e pedestres a correr em pânico para um lugar seguro.

O SEG Plaza de quase 300 metros de altura em Shenzhen, sul da China, inexplicavelmente começou a tremer por volta das 13:00 horas, levando à retirada de pessoas, enquanto pedestres olhavam boquiabertos.

O prédio foi fechado às 14:40, de acordo com informações dos média locais

Concluída em 2000, a torre abriga um importante mercado de eletrónicos, bem como vários escritórios no centro de uma das cidades de crescimento mais rápido da China.

Vídeos publicados na rede social Weibo mostram o arranha-céus a tremer enquanto centenas de pedestres aterrorizados fugiam.

Depois de verificar e analisar os dados de várias estações de monitorização de terremotos em toda a cidade, as autoridades concluíram que o tremor do edifício não ocorreu por causa de um sismo.

Todas as pessoas dentro do edifício foram retiradas com segurança e nenhum movimento adicional do prédio foi detectado.

Os especialistas também não encontraram anormalidades de segurança na estrutura principal e no ambiente ao redor do edifício. Os componentes internos e externos do edifício também pareciam intactos, disse fonte do executivo de Shenzhen.