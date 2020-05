O primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, enfureceu a China ao exigir uma investigação profunda sobre as origens do novo coronavírus. Morrison disse, esta quarta-feira, que investigar a proveniência do vírus é “processo muito razoável e sensato”.

Este vírus tirou a vida a mais de 200 mil pessoas em todo o mundo. Arrasou com a economia global. As implicações e os impactos disto são extraordinários”, disse, citado pelo Business Insider.

Agora, parece-me perfeitamente razoável e sensível que o mundo queira um acesso independente ao modo como isto ocorreu. Dessa forma, podemos tirar lições e prevenir um novo acontecimento.”

O Governo australiano pediu também a uma reforma da Organização Mundial de Saúde (OMS). Morrison diz que a OMS deve ter o poder de enviar investigadores independentes, semelhantes a “investigadores de armas”, para identificar fontes de futuros surtos.

As declarações de Scott Morrison desta quarta-feira surgem uma semana depois de o Governo australiano ter pedido, pela primeira vez, uma investigação “transparente” sobre a origem da pandemia de Covid-19. A China acusa Camberra de ter motivações políticas nesta insistência e agora o embaixador chinês na Austrália, Cheng Jingye, veio mesmo apelar a um boicote de Pequim sobre produtos australianos, como carne, vinho e serviços.