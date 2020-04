A venda de carne de cães e gatos está proibida em mais uma cidade chinesa. A medida entra em vigor no dia 1 de maio.

A decisão das autoridades de Zhuahi, cidade que faz fronteira com Macau e que conta com mais de 1,7 milhões de habitantes, foi anunciada esta terça-feira. A medida surge depois do Ministério da Agricultura e dos Assuntos Rurais chinês ter publicado um projeto de lei que excluí cães e gatos da lista de animais comestíveis.

A proibição estende-se a restaurantes e hotéis. Quem não cumprir está sujeito a uma multa até 20 vezes superior ao valor da carne vendida.

Shenzhen foi a primeira cidade chinesa a proibir o consumo e comércio de carne destes animais. Já em fevereiro, o governo da China tinha banido a venda e consumo de animais selvagens devido à pandemia de Covid-19.

O projeto de lei que está em consulta aberta ao público reflete não só as mudanças no país, após o aparecimento do novo coronavírus, mas também o peso que cães e gatos ganharam enquanto animais de companhia durante o período de quarentena.

No documento, apenas animais como gado ou aves podem ser criados, transportados e comercializados para venda e consumo.

Estima-se que a nova lei impeça a morte de mais de 10 milhões de cães por ano e que acabe com o Yulin Dog Meat Festival, um festival onde estes são mortos, esfolados, cozidos e comidos pelos habitantes locais.