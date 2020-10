O edifício de uma antiga escola primária construído em 1935 foi deslocado com recurso a um mecanismo robótico que lhe permitiu "andar" pela cidade de Xangai um total de 61.7 metros.

Por baixo do edifício de cinco andares, e com um formato irregular, foram colocadas cerca de 200 "pernas" robotizadas que fizeram a antiga escola caminhar até à nova localização. A concretização do projeto levou 18 dias.

As autoridades locais decidiram que era necessário deslocar o edifício de 7.000 toneladas para dar lugar a um novo centro comercial na área, e o projeto ficou concluído no dia 15 de outubro.

O prédio será agora alvo de renovações na nova morada.