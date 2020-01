Com a confirmação das autoridades de Singapura de um caso da nova estirpe de coronavírus, elevam-se para nove os países com pessoas infetadas.

Perto de 600 pessoas foram infetadas, essencialmente no território chinês, e 17 morreram, todas em Wuhan ou na sua província, Hubei. Além da China, onde tudo começou, estes são os países onde estão confirmados casos desta nova doença.

Arábia Saudita

Uma enfermeira indiana a trabalhar na Arábia Saudita testou positiva ao coronavírus chinês e foi hospitalizada neste país, anunciaram hoje as autoridades de Nova Deli.

Coreia do Sul

O primeiro caso na Coreia do Sul é o de uma chinesa de 35 anos chegada a 19 de janeiro a Seul vinda de avião de Wuhan.

Estados Unidos

Um homem de cerca de 30 anos que esteve na região de Wuhan foi hospitalizado em Everett, próximo de Seattle (costa oeste), onde chegou a 15 de janeiro, anunciaram as autoridades na terça-feira. O doente contactou os serviços de saúde a 19 de janeiro, após o aparecimento de sintomas.

Japão

O primeiro caso no Japão é o de um homem de trinta e poucos anos que foi hospitalizado a 10 de janeiro devido a febre alta e outros sintomas. Tinha regressado alguns dias antes de uma estadia em Wuhan.

Singapura

Singapura anunciou esta quinta-feira o primeiro caso de coronavírus: um homem de 66 anos residente em Wuhan que chegou há três dias à cidade-estado com febre e tosse.

Taiwan

O primeiro caso registado em Taiwan é o de uma mulher de cerca de 50 anos, que chegou a 20 de janeiro ao aeroporto de Taoyuan da capital Taipei proveniente de Wuhan, onde vive, com febre, tosse e dores de garganta.

Tailândia

O primeiro caso de contaminação fora da China foi identificado na Tailândia a 8 de janeiro: trata-se de uma mulher regressada de uma viagem a Wuhan.

Depois disso uma viajante chinesa de 74 anos com uma pneumonia ligada ao coronavírus foi hospitalizada a 13 de janeiro em Banguecoque. Também tinha vindo de Wuhan.

Vietname

Dois chineses, um homem chegado a 13 de janeiro proveniente de Wuhan e o seu filho que vive em Ho Chi Minh, no sul do Vietname, foram hospitalizados, a 17 e 18 de janeiro respetivamente, após terem sido testados e terem tido resultado positivo em relação ao coronavírus, anunciaram hoje as autoridades.

Regiões administrativas especiais chinesas

As autoridades de Macau anunciaram a 22 de janeiro um primeiro caso confirmado na região do coronavírus, uma mulher de negócios de 52 anos que tinha chegado três dias antes de comboio da cidade chinesa vizinha de Zhuhai.

Portugal já fez acionar os dispositivos de saúde pública devido ao coronavírus proveniente da China e tem em alerta o Hospital de São João, no Porto, o Curry Cabral e Estefânia, em Lisboa, disse esta quarta-feira a diretora-geral de Saúde.