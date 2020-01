É uma das maiores epidemias do século XXI e está a alastrar-se a uma velocidade alucinante. O coronavírus, que a Organização Mundial de Saúde (OMS) designou como 2019-nCoV, já matou 213 pessoas e infetou quase 10 mil. Está presente em 24 países, e todos os dias há relatos de novos casos em diferentes localidades.

Quais são os países afetados?

O surto começou na cidade chinesa de Wuhan, que fica no centro do país. Depois de algumas dúvidas sobre a origem da epidemia, um estudo acabou por revelar que a mesma teve origem num animal selvagem, que terá tido contacto com os primeiros infetados no mercado de Wuhan.

Acabou por se espalhar por toda a China, e já chegou a todas as 31 regiões do país, que juntam mais de nove mil infetados. O vírus também já chegou às regiões administrativas chinesas de Hong Kong e Macau.

O primeiro caso fora da China foi registado na Tailândia, onde já existem 14 pessoas infetadas. O grande número de deslocações durante o Ano Novo chinês fez com que a situação ficasse particularmente frágil em solo tailandês, para onde muitos chineses viajaram. O coronavírus alastrou-se depois para o Japão, que também tem 14 casos confirmados.

Seguiram-se a Coreia do Sul e Taiwan, dois países muito próximos da China, e que têm sete e nove casos confirmados, respetivamente. Com 13 pessoas infetadas, Singapura é um dos países mais afetados.

Ainda no continente asiático, Vietname (cinco casos), Nepal (um caso) e Malásia (sete casos).

O coronavírus acabou por chegar à América do Norte, registando o primeiro caso fora da Ásia nos Estados Unidos, onde existem seis casos confirmados. Um pouco para norte, três pessoas estão infetadas no Canadá.

O surto chegou ao continente europeu por França, alastrando-se depois para a Alemanha. Viriam a ser confirmados casos na Finlândia, Itália, Reino Unido, Rússia e Suécia. Ao todo, sete países europeus confirmaram casos de coronavírus, totalizando 18 infetados.

Voltando ao pacífico, a Austrália tem nove casos confirmados, enquanto as Filipinas e o Camboja têm um caso cada, tal como a Índia e o Sri Lanka. Os Emirados Árabes Unidos são, até ao momento, o único país do Médio Oriente com casos confirmados, existindo quatro infetados no país.

Confira todos os dados nesta tabela: