A província chinesa de Gansu, cuja economia depende fortemente do turismo, ordenou esta segunda-feira o encerramento de todos os locais turísticos, após diagnosticar novos casos de covid-19.

Gansu fica ao longo da antiga Rota da Seda. A província é conhecida pelas grutas de Dunhuang, repletas de imagens budistas, e outros locais religiosos.

A Comissão de Saúde do país asiático informou esta segunda-feira ter diagnosticado 35 novos casos de transmissão local, nas últimas 24 horas, entre os quais quatro em Gansu.

Outros 19 casos foram detetados na região autónoma da Mongólia Interior. Residentes em algumas áreas da Mongólia Interior foram obrigados a ficar em casa.

Apesar de ter praticamente eliminado os casos de infeção local, a China mantém uma política de tolerância zero em relação à pandemia, caracterizada por bloqueios, quarentenas e testes obrigatórios para o vírus.

A disseminação da variante delta por viajantes e grupos turísticos é uma preocupação especial, antes da realização das Olimpíadas de Inverno, em Pequim, em fevereiro.

Os espetadores estrangeiros já estão proibidos e os participantes terão que permanecer numa ‘bolha’ que os separa das pessoas de fora.

As autoridades de Pequim disseram no domingo que as pessoas que chegam de lugares com surtos recentes têm que mostrar um resultado negativo no teste para o vírus e fazer monitoramento diário da sua temperatura.

China deteta 35 casos locais e quatro importados

A China detetou 39 casos de covid-19, nas últimas 24 horas, 35 por contágio local e os restantes oriundos do estrangeiro, anunciaram esta segunda-feira as autoridades de saúde do país.

Os casos locais foram detetados no município de Pequim (dois), na região autónoma da Mongólia Interior (19) e nas províncias de Gansu (quatro), Guizhou (quatro), Shaanxi (dois), Hebei (dois) e Hunan (dois).

Os restantes quatro casos foram diagnosticados em viajantes provenientes do estrangeiro, nos municípios de Xangai (leste) e Tianjin (norte) e nas províncias de Guangxi (sudoeste) e Shandong (leste).

A Comissão de Saúde da China adiantou que o número total de casos ativos é de 573, entre os quais 20 graves.

Desde o início da pandemia da covid-19, o país alega ter registado 96.797 casos da doença e 4.636 mortos.