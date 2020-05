Os receios de um possível novo surto da Covid-19 , numa região chinesa com mais e 100 milhões de residentes, têm crescido depois de duas cidades terem sido colocadas num recolher obrigatório semelhante ao que existiu em Wuhan .

Os responsáveis da província de Jilin, no nordeste da China, já designaram dois hospitais específicos para lidarem com o possível aumento de casos de pessoas infetadas, bem como para despiste da doença.

As autoridades chinesas impuseram medidas de quarentena muito restritas em duas cidades, Jilin e Shulan, com medo que se espalhasse a outras zonas vizinhas, de acordo com o Daily Mail.

E tudo está a ser levado muito a sério. Em Shulan, uma cidade com 700 mil habitantes, situada na província de Jilin, as autoridades afirmaram que vão punir severamente os residentes que violarem as regras de segurança.

Em imagens que já foram divulgadas pelos media, os trabalhadores de saúde aparecem com fatos de proteção completos a testar os residentes nesta província, no seguimento dos testes adquiridos pelo governo local.

Autoridades esforçam-se para conter doença

Mais de 40 mil habitantes de Jilin e Shulan já realizaram testes, à medida que as autoridades se desdobram em esforços para evitar uma nova vaga da doença.

A cidade de Jilin, na província de Jilin, com 4.5 milhões de habitantes isolou um dos seus distritos, depois de mudar o nível de alerta para “muito alto”.

Entretanto, a província de Jilin reportou cinco novas infeções, elevando o total de novas infeções para 39, o que está a fazer soar os alarmes.

Existe a convicção de que todas as infeções têm origem no mesmo caso, mas por descobrir está ainda como é que o primeiro paciente, o funcionário de uma lavandaria, contraiu o vírus.