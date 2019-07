Uma criança de três anos caiu do sexto andar de um edifício residencial na cidade de Chongqing, na China, e foi salva com um cobertor.

De acordo com as imagens divulgadas pela televisão estatal chinesa, o menino passou para fora da varanda de casa e escorregou, ficando pendurado e agarrado apenas com as mãos. Outros residentes do prédio aperceberam-se, gritaram e acabou por juntar-se uma pequena multidão, uma vez que vários transeuntes acorreram ao local.

Olhei para cima e vi uma criança a baloiçar. A minha primeira reação foi tentar encontrar alguma coisa para a apanhar. Ainda pensei em subir e apanhá-la com as mãos, mas não teria resultado", disse à televisão chinesa Zhu Yanhui, funcionária da empresa que gere o condomínio do prédio. "Segurei um cobertor juntamente com outras pessoas, enquanto mantinha os olhos na criança", explicou. "Só queria mantê-lo a salvo".

Um grupo de pessoas acabou por fazer um círculo segurando o cobertor, onde a criança acabou por cair quando se soltou do edifício. Apesar dos riscos, saiu ileso. Ainda foi transportado para o hospital mas conseguiu "aterrar" no cobertor sem sofrer qualquer ferimento.