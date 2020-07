Um grupo que fazia parte de um autoproclamado unidade de tratamento de dependência da internet, no sudeste da China, foi condenado a vários anos de prisão, depois de ser considerado culpado de ter mantido crianças em isolamento solitário durante 10 dias.

De acordo com a CNN, as instalações onde o grupo operava é um dos muitos centros de “desintoxicação” que foram abertos na China nos últimos anos, no meio das crescentes preocupações com o tempo que os jovens passam online.

Apesar da censura e da forte supervisão por parte do governo, a China possui uma das maiores bases de utilizadores da Internet a nível mundial. No país, mais de 850 milhões de pessoas têm acesso à Internet, mais de 200 milhões têm entre 15 e 35 anos.

Estes “campos de tratamento” viram a sua popularidade crescer depois de a China ter reconhecido em 2008, oficialmente, o vício da internet como um distúrbio mental, mas relatos de abusos também fizeram crescer muitas preocupações.

Em 2014, há relatos de que uma rapariga de apenas 19 anos, foi espancada por instrutores num destes centros em Zhengzhou, na província de Henan.

Na terça-feira, documentos oficiais revelaram que quatro homens foram detidos e condenados depois de terem mantido 12 jovens em isolamento no centro de Yuchang, na província de Jiangxi, até 10 dias. 11 das vítimas tinha menos de 18 anos.