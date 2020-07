Várias toneladas de produtos de beleza, como extensões de cabelo e perucas, feitas de cabelo humano foram apreendidas pela Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP) no Porto de Nova Iorque.

De acordo com a CBP, a carga é originária de Xinjiang, na China, e suspeita-se que esteja ligada a alegados abusos dos direitos humanos, como o trabalho forçado.

As 13 toneladas de produtos apreendidos foram avaliadas em 800 mil dólares.

Xinjiang é uma região rural autónoma no nordeste da China e é o lar de cerca de 11 milhões de uigures, uma minoria étnica muçulmana com uma língua e cultura distintas, que é menosprezada e alvo de discriminação.

“É absolutamente essencial que os importadores americanos garantam que a integridade das suas redes de fornecimento atendem aos padrões humanos e éticos do governo americano, bem como dos seus consumidores neste país” , disse Brenda Smith, do Escritório de Comércio da CBP.

“A fabricação destes produtos constitui uma grave violação de direitos humanos, e a ordem de apreensão é destinada a enviar uma mensagem clara e direta a todas as entidades que estão a tentar fazer negócios com os EUA, de que práticas ilícitas e desumanas não serão toleradas nas redes de fornecimento do país”, acrescentou.