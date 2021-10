As autoridades chinesas emitiram um mandado de captura para um homem norte-coreano fugido de uma prisão em Jilin, no nordeste do país.

Identificado com Zhu Xianjian, o homem escapou da Coreia do Norte em julho de 2013. Foi detido e condenado a 11 anos de prisão por atravessar a fronteira de forma ilegal, e também por furto e roubo. Após o cumprimento da sentença, seria deportado de volta para o país de Kim Jong-un.

Na passada segunda-feira escapou da cadeia de Jilin. As imagens da fuga, captadas por câmaras de videovigilância, tornaram-se virais nas redes sociais chinesas, antes das autoridades governamentais removerem posts e hashtags relacionadas com o evento.

De acordo com o jornal estatal Global Times, a polícia bloqueou estradas nas aldeias mais próximas do local e tem estado a conduzir buscas em casa a casa.

A própria prisão está a oferecer cerca de 20 mil euros para quem forneça informações e pistas sobre o paradeiro de Zhu Xianjian. De acordo com a CNN, o valor corresponde a cinco vezes mais o rendimento médio anual dos residentes de Jilin, e nove vezes mais no caso dos das zonas rurais em torno da cidade.

Veja o vídeo da fuga: