Investigadores chineses detetaram o Sars-CoV-2, o vírus na origem do Covid-19, no esperma de homens infetados.

O estudo, publicado no Journal of the American Medical Association, foi levado a cabo por investigadores do hospital de Shangqiu, na China: foram testadas amostras de esperma de 38 homens hospitalizados, sendo que seis (16%) acusaram positivo para a presença do vírus.

Os cientistas avisam que as conclusões são preliminares e baseadas num pequeno número de infetados, mas admitem que é necessário continuar a investigar o papel da transmissão sexual na pandemia de Covid-19.

"São necessários mais estudos para se obter informação detalhada sobre a presença do vírus, tempo de sobrevivência e concentração no sémen", escreveu a equipa de investigação chinesa, citada pela Reuters. "Se for provado que o Sars-Cov-2 pode ser sexualmente transmissível, pode ser uma parte determinante da prevenção", acrescentam os investigadores, especialmente porque o vírus foi detetado no esperma de homens em convalescença.

A reuters assinala, porém, que vários peritos independentes consideraram interessantes as conclusões do estudo chinês mas ressalvam que devem ser entendidas com cautela, uma vez que outros estudos de pequenas dimensões não detetaram Covid-19 em amostras de sémen. Foi o que aconteceu numa pesquisa conduzida em fevereiro, também na China, que contou com a participação de 12 homens e em que não foi detetada Covid-19 em qualquer amostra de esperma.

Allan Pacey, especialista em andrologia da Universidade de Sheffield, no Reino Unido, chama a atenção para o facto de não ter ficado provado até agora que o vírus no esperma está ativo e capaz de causar infeção. "Contudo, não devemos ficar surpreendios se o vírus que causa Covid-19 for encontrado no sémen de alguns homens, uma vez que acontece com muitos outros vírus como o ébola e o zika".