Um jornal oficial do Partido Comunista Chinês acusou esta sexta-feira "alguns portugueses" de terem "complexo de suserano", na sequência das críticas sobre a diretiva que exige uma linha editorial patriótica na TDM - Teledifusão de Macau.

Os assuntos de Hong Kong são assuntos internos da China. Macau, obviamente, não é exceção", escreveu o Global Times, jornal de língua inglesa do grupo do Diário do Povo, o órgão central do Partido Comunista Chinês.