A manada de elefantes que deixou o seu habitat e já percorreu mais de 500 km está de regresso a casa, sem que os especialistas tenham conseguido perceber até ao momento o que os levou a partir.

Começaram por ser 14 animais, mas o nascimento de uma cria fez com que o grupo aumentasse para 15.

Depois da viagem em direção ao norte da China ter corrido mundo, as atenções voltam-se agora para o regresso.

No domingo à noite, os 14 mamíferos, de vários tamanhos e idades, foram guiados ao londo do rio Yuanjiang, em Yunnan, com um caminho traçado à distância pelas autoridades, com vista a evitar que para que regressem à reserva natural de Xishuangbanna Dai.

A volta completa dos elefantes causou danos de mais de 6,8 milhões de yuans ( cerca de 892 mil euros).

Uma equipa de oito pessoas vigiáva-os, 24 horas por dia, através de drones e manteve-os longe de áreas de residência.

As autoridades chegaram a bloquear o tráfego em algumas zonas e entregaram refeições aos moradores.

A visita dos turistas de quatro patas não foi bem aceite por todos. Alguns locais queixaram-se de que os animais comeram campos inteiros de milho e atacaram camiões de abacaxis.

