A McDonald's emitiu um pedido de desculpa depois de ter impedido que os cidadãos negros entrassem nos restaurantes da marca na China.

Um vídeo colocado nas redes sociais mostra um aviso escrito em inglês, onde se pode ler que "as pessoas negras estão proibidas de entrarem nos restaurantes".

O aviso estaria a ser exibido num restaurante da cidade chinesa de Guangzhou, onde, segundo a CNN, se situa a maior comunidade africana naquele país, e existe um clima de tensão com os locais.

Através de um comunicado citado pela agência AFP, a McDonald's afirma que este tipo de ações, acrescentando que o que se pode ler no sinal colocado na loja "não é representativo dos valores inclusivos" da marca.

Outros relatos da imprensa estrangeira referem que está a ser negada ajuda médica à população africana, referindo ainda que alguns emigrantes foram expulsos das suas casas.

A situação levou mesmo a um comunicado oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês. Esta segunda-feira, o ministro, Zhao Lijian, afirmou que a China "não discrimina os irmãos africanos".

O consulado dos Estados Unidos na cidade de Guangzhou também já aconselhou os afroamericanos a evitarem aquela região, naquilo que, segundo a China, é "uma tentativa de prejudicar as relações entre a China e África".

O secretário assistente do Gabinete de Assuntos Africanos do departamento de estado dos Estados Unidos, Tibor Nagy, fez mesmo referência à palavra "xenofobia".

Videos and stories from #Guangzhou are appalling. Abuse and xenophobia has no place in our fight against this global pandemic. Chinese authorities must do more to stop these attacks against Africans living and working in China.

Segundo a União Africana, esta seria uma situação que se verificava em toda aquela cidade da China. O presidente da organização, Moussa Faki, informou que vários responsáveis africanos reuniram-se com diplomatas chineses, e que o problema estaria em resolução.

My Office invited the Chinese Amb to the AU,Mr Liu Yuxi, to express our extreme concern at allegations of maltreatment of Africans in #Guangzhou+called for immediate remedial measures in line with our excellent relations.The African Grp in #Beijing is also engaging with the govt pic.twitter.com/NEBStdOCeK