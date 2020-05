Os efeitos do terramoto de 2015 ainda estão por determinar.

A China mostra a altitude do Evereste em 8.844 metros, depois de ter efetuado medições em 2005, mas o Nepal diz que são 8.848 metros, uma medição efetuada ainda durante o domínio britânico colonial.

Mas imagens divulgadas pela CCTV já mostram os investigadores a trabalhar no pico da montanha, apesar do tempo adverso.

A china permitiu apenas os seus próprios cidadãos durante esta primavera, enquanto o Nepal cancelou mesmo todas as expedições.

Este ano, ambos os países baniram montanhistas de subir ao cume da montanha, devido às restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus.

A imprensa chinesa noticiou que a equipa encontra-se na montanha para medir a altura do Evereste, que fica na fronteira entre a China e o Nepal.

Uma equipa de investigadores chineses escalou o Monte Everest, tornando-se os únicos a subir a montanha, durante a pandemia do novo coronavírus .

