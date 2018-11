Uma mulher que passeava por uma rua na China foi engolida por um buraco que se abriu de repente no passeio. De acordo com a China Global Television Network, a mulher ficou presa a três metros de profundidade e teve de ser resgatada.

Nas imagens divulgadas nas redes sociais, pode ver-se a mulher a andar normalmente até que o pavimento cede.

O acidente aconteceu no domingo em frente a uma paragem de autocarro da Avenida Ruide, em Lanzhou.

A mulher ficou ferida, com duas fraturas nas costelas, e teve de ser resgatada pelos serviços de emergência. Um motorista que passava no local chegou mesmo a atirar-lhe o seu capacete para que se protegesse dos destroços que caíam no buraco.

As causas do acidente estão a ser investigadas pelas autoridades.