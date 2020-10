Nove membros da mesma família morreram intoxicados depois de terem comido noodles congelados.

Tudo aconteceu no dia 5 de outubro, na cidade de Jixi, na província de Heilongjang, mas só dois dias depois é que as sete primeiras mortes foram confirmadas pela polícia local.

A oitava morte ocorreu no dia 9 de outubro. Nessa altura, uma mulher continuava no hospital a lutar pela vida, mas acabou também por falecer, no passado dia 19.

De acordo com as autoridades, três crianças sobreviveram por se terem recusado a comer a refeição, devido a um “sabor estranho”.

A polícia revelou que a típica massa chinesa estava congelada há mais de um ano e que o envenenamento foi causado por ácido bongcréquico.

O ácido em questão é a principal causa de envenenamento por farinha fermentada e produtos de arroz. É extremamente tóxico, resistente a altas temperaturas e não pode ser removido mesmo se bem cozido.