As autoridades da província de Sichuan, no sudoeste da China, anunciaram que pelo menos 12 pessoas morreram e 10 estão desaparecidas após chuvas torrenciais, que elevaram o número de mortos vítimas das inundações.

O condado de Mianning, em Sichuan, foi atingido por fortes tempestades na sexta-feira e sábado, tendo o município de Yihai ter sido palco de graves inundações.

Segundo o ABC News, inúmeros carros ficaram submersos e quase oito mil pessoas foram evacuadas das suas habitações.

Desde o início de junho, altura em que começaram as inundações, quase 80 pessoas já morreram e mais de 100 mil casas foram destruídas.

As inundações sazonais em grande parte da China são um problema cada vez maior a cada ano que passa, embora as autoridades tentem minimizar os seus efeitos, através do uso de barragens.

As piores inundações registadas na China remontam a 1998, quando mais de duas mil pessoas morreram e quase três milhões de casas ficaram destruídas.