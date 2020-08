"Eu tinha medo que eles me matassem ou me fizessem desaparecer", garante Yan Li-Meng, uma virologista chinesa que fugiu para os Estados Unidos da América devido a ameaças que recebeu peças suas investigações sobre o novo coronavírus. A cientista da Universidade de Saúde Pública de Hong Kong afirma que o vírus foi criado “num laboratório militar”, do Exército de Libertação Popular, do Partido Comunista Chinês.

Numa entrevista à agência Lude Press, Li-Meng assegura ainda que o mercado de Wuhan foi “usado com distração” pelas autoridades chinesas para ocultar a origem do vírus. Algo que relatou durante a sua pesquisa e que comunicou aos seus superiores, que não a levaram a sério.

Eu sabia que, assim que falasse, poderia desaparecer a qualquer altura, tal como os manifestantes de Hong Kong. Podia desaparecer a qualquer momento. Até o meu nome deixaria de existir”, contou.

Mas ver médicos e pacientes inocentes expostos ao vírus altamente contagioso motivou-a a falar, acusando o governo chinês de encobrir a pandemia e de tratar o elevado número de contágios de forma errada, obrigando as pessoas a ficar trancadas em casa, ao invés de testar e isolar pacientes.

Numa entrevista à norte-americana Fox News, Yan referiu que o governo de Pequim sabia em dezembro que mais de 40 pessoas tinham sido infetadas com o novo coronavírus e que as transmissões entre humanos já estavam a ocorrer.

Yan aponta ainda para o seu antigo supervisor, Leo Poon, que a teria incumbido de investigar um conjunto de casos semelhantes à SARS relatados no final de dezembro. Yan relevou que uma amiga, cientista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, afirmou que o vírus parecia ser transmissível de humano para humano.

Yan afirma que Poon a aconselhou a que "fique calada e tenha cuidado" quando ela forneceu mais provas em 16 de janeiro. Yan acrescentou que o professor visitante e co-diretor de uma organização da OMS- O laboratório Malik Peiris, professor afiliado da universidade, também tinha conhecimento das suas descobertas, mas não tomou nenhuma ação.

A viroligista chinesa fugiu da China a 28 de abril depois de partilhar com o blogger e youtuber Lu Deh as suas teorias e investigações. Ele aconselhou-a a ir para os Estados Unidos, onde estaria a salvo.

Tanto a Organização Mundial de Saúde, como o governo chinês, negam todas as alegações de Yan Li-Meng.