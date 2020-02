Chitetsu Watanabe é, oficialmente, o homem mais velho do mundo aos 112 anos e 344 dias.

O japonês foi distingiuido, esta quarta-feira, pelo Guinness World Records, num lar em Niigata, no Japão.

Chitetsu nasceu a 5 de março de 1907, em Niigata, é o mais velho de 8 irmãos e serviu no exército no final da Guerra do Pacífico em 1944.

O idoso disse, numa entrevista a um jornal local, em janeiro, que o segredo para sua longevidade é não se irritar e "manter um sorriso no rosto".

"Vivo com ele há mais de 50 anos e nunca o vi levantar a voz ou ficar irritado. Ele também é muito dedicado aos seus. Quando eu trabalhava, foi ele quem mais elogiou o meu trabalho. Acho que ter vivido com uma grande família sob o mesmo teto, misturando-se aos netos e bisnetos, também ajudou a manter um sorriso no rosto", explicou Yoko, nora de Chitetsu.

Chitetsu está a quatro anos do recorde do homem mais velho de todos os tempos, detido pelo também japonês Jiroemon Kimura.

Kimura nasceu a 19 de abril de 1897 e morreu aos 116 anos e 54 dias, a 12 de junho de 2013.

Kane Tanaka, atualmente a mulher mais velha do mundo, comemorou em janeiro o seu 117º aniversário.