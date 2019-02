Choupette Lagerfeld, que Karl sempre tratou como filha, é uma das herdeiras da fortuna do designer de moda que faleceu na última terça-feira. A confirmação foi feita pelo próprio numa entrevista à Numero Homme, meses antes de morrer.

Philip Utz, editor da publicação, conta que Lagerfeld lhe confidenciou que "a gata estava entre os herdeiros" e que "há dinheiro suficiente para todos os herdeiros". A fortuna do designer da Chanel foi avaliada pela Vogue em mais de 300 milhões de euros.

Serão necessárias mais do que patés e ração para manter o estilo de vida de Choupette. A gata está habituada a quatro pratos diários diferentes que come em porcelanas desenhadas de propósito para ela. A "filha de Lagerfeld" é ainda bastante popular no Twitter, onde "deixou" uma mensagem de condolências pela morte do dono.

Thank you everyone for your words of condolence. With a once cold but now simply broken heart, I am going into mourning. I pray that your kind words and well-wishes will help me to put my best paw forward in my future without Daddy @KarlLagerfeld & as my own woman. pic.twitter.com/YdUCcfSbQR

— Choupette Lagerfeld (@ChoupettesDiary) 20 de fevereiro de 2019