O milionário e filantropo norte-americano Chris Cline morreu no acidente de helicóptero que ocorreu nas Bahamas, esta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo governador do estado do estado de Virgínia Ocidental, Jim Justice.

Today we lost a WV superstar and I lost a very close friend. Our families go back to the beginning of the Cline empire - Pioneer Fuel. Chris Cline built an empire and on every occasion was always there to give. What a wonderful, loving, and giving man.