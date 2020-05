Uma mulher italiana ganhou um quadro de Picasso, no valor de cerca de um milhão de euros, num sorteio.

Segundo a leiloeira Christie's, que organizou o evento em Paris, o bilhete vencedor foi adquirido por alguém em Itália no final do ano e oferecido depois a Cláudia Borgogno, a vencedora.

O evento, que angariava fundos para uma instituição de caridade, tinha sido adiado duas vezes, numa primeira vez para vender mais bilhetes e, numa segunda vez, por causa das restrições do novo coronavírus .

A pintura premiada é a Nature Morte, uma obra de arte de óleo sobre tela, de 1921, que representa uma mesa, jornais e um copo de absinto.

"Picasso teria adorado um evento como este porque ele era alguém com muito interesse em causas humanitárias e sociais", disse à Reuters Peri Cochin, organizadora do evento.

No total, foram arrecadados 5,1 milhões de euros para a instituição de caridade, com a venda de 51 mil bilhetes no sorteio, a 100 euros cada. Cerca de 29 por cento dos bilhetes foram vendidos em França, seguidos dos EUA e da Suíça.

Os lucros obtidos no evento vão reverter para o abastecimento de água a escolas em Madagáscar e nos Camarões.