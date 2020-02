Christina Koch, a astronauta da NASA que recentemente regressou à Terra, foi acolhida de forma emocionante pela sua cadela quando chegou a casa.

A astronauta, que realizou uma missão-recorde em 328 dias na Estação Espacial Internacional, gravou o momento em vídeo e publicou-o no Twitter.

Not sure who was more excited. Glad she remembers me after a year! pic.twitter.com/sScVXHMHJn — Christina H Koch (@Astro_Christina) February 13, 2020

As imagens mostram o instante em que Christina Koch abre a porta de casa e é recebida alegremente pela cadela aos saltos. o vídeo foi publicado com a descrição: “não sei quem é que estava mais emocionada. Ainda bem que ela se lembra de mim passado um ano”.

A cadela “não podia ser mais querida. Ela estava entusiasmada, eu estava entusiasmada. É tão bom regressar aos sítios que amamos e estarmos com os nossos animais”, disse em entrevista ao jornal Business Insider.

.@nasahqphoto captured @Astro_Christina, @Astro_Luca and Alexander Skvortsov landing in the cold, snow-covered steppe of Kazakhstan and stepping out of the Soyuz crew ship under a clear blue sky. pic.twitter.com/17pfs9aBFa — Intl. Space Station (@Space_Station) February 6, 2020

A cápsula Soyuz que transportava Christina Koch, juntamente com dois dos seus colegas na EEI - o comandante Luca Parmitano da Agência Espacial Europeia e Alexander Skvortsov da agência russa Roscosmos - aterrou, no dia 6 de fevereiro, no Kazaquistão, às 09:12.