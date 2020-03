Christopher Cuomo, um dos jornalistas mais conhecidos dos Estados Unidos, foi diagnosticado com a doença Covid-19. O pivot afirmou que se sente bem e que vai continuar com o programa “Cuomo Prime Time”, mas através da cave da sua casa.

Andrew Cuomo, governador do estado de Nova Iorque e irmão do jornalista da CNN, também partilhou através das redes sociais a notícia e mostrou publicamente o seu apoio.

This virus is the great equalizer.



Stay strong little brother. You are a sweet, beautiful guy and my best friend.



If anyone is #NewYorkTough it’s you. https://t.co/B7veuweZzx