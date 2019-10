As chuvas torrenciais dos últimos dias no sul de França fizeram até ao momento três mortos, além de estragos avultados, anunciou esta quinta-feira o ministro do Interior, Christophe Castaner.

O anormal volume de precipitação provocou cheias em várias vilas e aldeias do sul, com Béziers, no departamento de Hérault, a ser particularmente atingida ao registar uma precipitação em 24 horas igual à de todo o ano de 2018.

Dezenas de pessoas tiveram de ser retiradas para abrigos em Béziers e, esta quinta-feira de manhã, cerca de 400 habitações da localidade continuavam sem eletricidade.

For three months in a row, some cities in Spain and France had light to moderate rains. It was yesterday that a strong storm hit the Peñíscola region, Spain to Montpellier, France as well as Beziers-Vias, France. The images speak for themselves.⌨️📸 Hérault Infos. pic.twitter.com/yhhtBPj46u