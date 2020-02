O senador do estado do Ceará foi baleado esta quarta-feira enquanto, ao volante de um trator, tentava forçar a entrada de um quartel da Polícia Militar, onde decorria uma greve policial.

O senador Cid Gomes foi atingido na região torácica e foi levado de urgência para o Hospital do Coração de Sobral, onde está neste momento internado.

Segundo um comunicado do hospital, o político encontra-se em “boa evolução clínica”.

Segundo o irmão, Ciro Gomes, o senador foi alvejado por dois disparos que "não atingiram órgãos vitais", apesar de terem como alvo o lado esquerdo do peito.

Novos exames estão a ser feitos, mas a palavra aos familiares e amigos é de que Cid não corre risco de morte. Espero serenamente, embora cheio de revolta, que as autoridades responsáveis apresentem prontamente os marginais que tentaram este homicídio bárbaro às penas da lei", afirmou o irmão do político no Twitter.