Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas devido ao descarrilamento de um vagão de uma montanha-russa num parque de diversões na Cidade do México. As vítimas caíram do vagão a uma altura de 10 metros.

O acidente ocorreu num parque de La Feria, na área do bosque de Chapultec, local onde muitas famílias se divertem ao fim de semana.

Tudo indica que o acidente estará relacionada com uma falha mecânica num vagão, que saiu dos trilhos, tendo caido uma dezena de metros.

O parque de diversões foi fechado ao público na sequência do acidente.