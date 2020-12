Uma equipa de cientistas de Reino Unido sugere uma possível ligação entre a menopausa e a covid-19, com base em algumas evidências que sugerem que a queda dos níveis de estrogénio pode deixar as mulheres mais velhas com maior risco de contrair a doença.

Neste grupo incluem-se as mulheres com idades compreendidas entre os 50 e os 60 anos.

Partimos do princípio de que mulheres na pré-menopausa com níveis mais altos de estrogênio apresentariam um quadro de covid-19 menos grave quando comparadas com mulheres da mesma idade que já tinham passado pela menopausa, e os nossos resultados acabaram por confirmar isso", disse Karla Lee, uma das responsáveis pelo estudo.

De acordo com o The Guardian, embora os homens corram maior risco de adoecerem gravemente com covid-19 e de virem a morrer da doença, os estudos recentes sugerem que, nas mulheres, as infeções e os sintomas de longa duração podem ser mais comuns entre as que já passaram pela menopausa.

É uma boa questão sobre se esse facto pode desempenhar um papel, ou outras diferenças como a idade e o sexo na resposta imunológica”, disse Claire Steves, responsável do estudo desenvolvido no King's College London.

A par da primeira evidência, a equipa de investigadores também descobriu que as mulheres que tomam a pílula - que contém estrogénio - tinham um risco menor de contrair covid-19 do que as outras.

Quando comparamos um grupo mais jovem de mulheres que tomam a pílula anticoncepcional oral a um grupo semelhante que não toma o medicamento, vimos casos menos grave de covid entre as que tomam a pílula, sugerindo que as hormonas podem oferecer alguma proteção contra a covid-19. Certamente, mais pesquisas serão necessárias para aprofundar o nosso conhecimento", completou.

De acordo com os resultados das investigações, o estrogénio interage com o sistema imunitário de várias maneiras, entre elas, influenciando quantas células capazes de gerar imunidade são produzidas e de que forma respondem a uma infeção.