O Presidente dos EUA, Donald Trump, fez uma aparição surpresa, de apenas uns minutos, para assistir à Cimeira da Ação Climática, nas Nações Unidas, mas não interveio.

Trump tinha usado a sua conta da rede social Twitter, no domingo, para partilhar uma mensagem de elogio que lhe fora dirigida pelo chefe do Governo indiano e decidiu retribuir o gesto de simpatia ouvindo a participação de Modi nas Nações Unidas, onde dezenas de líderes mundiais procuram dar nova vida ao acordo de Paris.

O Presidente norte-americano não fez qualquer comentário sobre a cimeira e preferiu guardar a interação com os jornalistas para falar sobre a possibilidade de um processo de destituição no Congresso, anunciado pelo Partido Democrata, dizendo que não está preocupado.

Não a levo nem um pouco a sério”, disse Trump, questionado sobre como reagia à ameaça de ‘impeachment’ no Congresso, depois de uma denúncia de que teria pressionado o Presidente da Ucrânia, Vladimir Zelenski, a investigar as atividades empresariais do filho de um adversário Democrata na próxima corrida à Casa Branca.