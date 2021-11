A Cimeira do Clima terminou com um acordo sobre o Pacto Climático de Glasgow que deverá delinear o limite do aquecimento global a 1,5ºC, estabelecido no acordo de Paris de 2015.

O texto final revisto só conseguiu luz verde depois de prolongadas negociações, marcadas por profundas divisões em questões-chave, incluindo a linguagem sem precedentes sobre combustíveis fósseis e a quantia de dinheiro que o mundo desenvolvido deveria pagar aos países em desenvolvimento para ajudá-los a atingir as metas climáticas.

Um dos pontos mais controversos da discussão foi a transição de última hora da palavra "acabar" pela palavra "diminuir", relativamente ao uso de combustíveis fósseis. Entre os países que se mostraram "extremamente frustrados" consta a Suíça, México e Liechtenstein, que falou num "comprimido difícil de engolir".

Mais tarde, o presidente da Cimeira pediu desculpa por essa alteração de última hora e uma nova revisão do texto foi elaborada para que o verbo fosse corrigido. Uma decisão que mereceu o aplauso coletivo dos países que participaram no COP.

Entre os pontos da declaração, a ONU exorta os membros do Acordo de Paris a dobrarem o dinheiro que contribuíram para o financiamento climático (cerca de 80 mil milhões de euros) até 2025.

A discussão dividiu-se ainda entre países como Índia e China, que pediram mudanças na orientação de abandono dos combustíveis fósseis, e outros que defenderam que o texto, embora imperfeito, deve ser adotado.

Antes, falando pela União Europeia, o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmermans, fez um apelo inflamado: "Por amor de Deus não matem este momento pedindo mais coisas, pedindo para acrescentar isto ou apagar aquilo!".

Em duas horas e meia, dezenas de intervenções de países menos desenvolvidos lamentaram a falta de resolução na adoção de um mecanismo efetivo de compensação por perdas e danos provocados pelas alterações climáticas.

O ministro do Ambiente indiano, Bhupender Yadav, afirmou que "o consenso continua a fugir" e que falta equilíbrio ao texto, nomeadamente no apelo que se faz aos países para abandonarem o uso de combustíveis fósseis, reclamando que os países menos desenvolvidos têm direito ao mesmo desenvolvimento que os países mais ricos tiveram graças a esses combustíveis.

No mesmo sentido foram intervenções de países como o Irão, Cuba ou membros do grupo dos países menos desenvolvidos (G77), entre os quais a Bolívia, que falou em nome do grupo Like-Minded Developing Countries (LMDC), que inclui a China, Rússia e Índia, manifestou reservas e disse que ainda pretendia algumas “pequenas alterações”, mas deu luz verde ao texto.