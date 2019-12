O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, desafiou hoje os Estados a transmitirem "mensagens ambiciosas" alinhando os objetivos climáticos com o trabalho científico para que a temperatura não ultrapasse os 1,5 graus até ao final do século.

No último dia da Cimeira do Clima (COP25) que decorre em Madrid, António Guterres alertou, através da rede social Twitter, que é preciso coordenar esforços.

On the last day of #COP25 I appeal to countries to send a message of ambition to the world - to align their climate objectives to science, and commit to stronger #ClimateAction. pic.twitter.com/uxRU2P8iHB