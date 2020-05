Os fãs da Guerra das Estrelas têm ainda mais motivos para comemorar este 4 de maio.

Este ano a data é assinalada com mais uma novidade. De acordo com a CNN, a Disney, dona das Lucasfilm, anunciou que o realizador, ator e argumentista neozelandês Taika Waititi vai co-escrever e dirigir o novo filme do universo Star Wars.

Another transmission, Emmy Award winner @LeslyeHeadland to write, produce, and serve as showrunner for new untitled Star Wars series in development for #DisneyPlus: https://t.co/o3Exz8ndy9 pic.twitter.com/NM8uIJBGez — Star Wars (@starwars) May 4, 2020

Ao seu lado, a escrever também o filme está Krysty Wilson-Cairns.

Waititi ganhou recentemente o óscar para melhor argumento adaptado para o filme Jojo Rabbit e realizou o último episódio da primeira série de Mandalorian, na Disney +, o serviço de streaming da empresa.

Uma nova série do universo da Guerra das Estrelas também está a ser planeada coa Leslye Headland no comando como escritora e produtora executiva.

Estes dois projetos fazem parte de uma lista crescente de outros relacionados com a Guerra das Estrelas. A segunda série de The Mandalorian está atualmente em pós-produção e, segundo a Disney, há ainda outras duas séries passadas no universo Star Wars em andamento.