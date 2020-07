Clínicas especializadas em cirurgias estéticas por todo o mundo estão a reportar um aumento significativo no número de procedimentos durante a pandemia de Covid-19.

Segundo a BBC, clínicas nos Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul e Austrália reportaram uma subida no número de clientes, sobretudo os que procuram aplicação de botox, preenchimento labial, retoques no nariz ou cirurgia de rejuvenescimento do rosto.

Há mais doentes do que aqueles que eu diria que é normal. Provavelmente, podíamos operar seis dias por semana se quiséssemos. É incrível", disse à estação britânica Rod J. Rohrich, cirurgião do Texas, Estados Unidos. Segundo o especialista em cirurgia estética, a procura aumentou porque a recuperação é sempre um factor importante neste tipo de operações, e com a possibilidade de trabalhar a partir de casa, houve quem não quisesse perder a oportunidade.

Podem recuperar em casa e podem usar uma máscara quando vão à rua depois de uma rinoplastia ou facelift. As pessoas querem retomar as vidas normais e parte disso é sentirem-se bem com o seu corpo", explicou o cirurgião.

Na Coreia do Sul, onde as intervenções estéticas são muito populares, várias clínicas oferecem descontos aos locais - já que o número de estrangeiros desceu devido às restrições nas deslocações para combater a Covid-19. No Japão, a Associação de Medicina Estética lançou um apelo para que os japoneses se limitassem aos procedimentos essenciais.