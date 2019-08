Um traficante de droga brasileiro tentou fugir da prisão fazendo-se passar pela filha, uma jovem de 19 anos.

Clauvino da Silva, de 42 anos, usou uma máscara de silicone, colocou óculos e uma peruca preta, para tentar enganar as autoridades da prisão Bangu 3, no Rio de Janeiro, onde se encontra a cumprir uma pena de 73 anos e 10 meses.

Contudo, o disfarce não resultou e o recluso foi detetado pelos guardas prisionais, que divulgaram um vídeo em que o prisioneiro despe o disfarce, revelando uma estrutura física muito distinta da filha de 19 anos, depois de retirar a máscara, os óculos, a peruca, uma t-shirt cor de rosa e um sutiã.

As autoridades desconfiam que a filha de Clauvino possa estar envolvida no plano para fugir da prisão. O plano do recluso era fazer-se passar pela jovem, durante uma visita à prisão. Segundo a BBC, o traficante de droga planeava deixar a filha no seu lugar enquanto saía em liberdade.

A filha e outras sete pessoas estão a ser interrogadas por causa da tentativa de fuga.

As autoridades brasileiras desconfiam que a máscara, os óculos e a peruca lhe tenham sido entregues depois da visita de uma mulher grávida, que não foi revistada.

Esta não foi a primeira vez que Clauvino da Silva tentou fugir da prisão. Em 2013, conseguiu escapar com outros 30 reclusos pelo sistema de esgotos, mas acabou por ser capturado pelas autoridades.